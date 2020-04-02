معهد روسي: مستعدون لتطوير علاج لكورونا

أعلن معهد العلوم البيولوجية والطب الأساسي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أمس الأربعاء، أن علماءه مستعدون لتطوير علاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بناء على دماء المتعافين من الفيروس، خلال 30 يوما.

وأشار المعهد - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أن "العقار التجريبي لعدوى كورونا سيكون عبارة عن جزء مخصب من الجلوبولين المناعي المضاد للفيروسات في الدم البشري المستخرج من بلازما المرضى الذين تعافوا من كورونا، ومن المتوقع أن يستغرق تطويره 30 يومًا.

المعهد: العلماء يحتاجون نحو نصف لتر من البلازما الدموية من المرضى المتعافين

وأضاف المعهد الروسي، أن العلماء يحتاجون نحو نصف لتر من البلازما الدموية من المرضى المتعافين من الوباء لصنع العلاج، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم ذلك عن طريق الوريد.

وأشار المعهد، إلى اعتقاد العلماء بأن العقار سيكون مُعقما بالكامل وغير مولد للحُمى، موضحا أن تطوير العقار سيحتاج تمويل قدره 6 مليون روبل روسي"نحو 76 ألف دولار أمريكي".

جدير بالذكر، أن عدد الإصابات بكورونا حول العالم تخطى حاجز 850 ألف حالة، أمس الأربعاء، بينما بلغ عدد الضحايا ما يزيد على 42 ألف حالة وفاة، فيما وصل عدد الإصابات في روسيا إلى 2777 حالة وتوفى 24 شخصا بالمرض.