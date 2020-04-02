المسلماني يوضح كواليس الحرب العلمية بين الصين وأمريكا

قال الكاتب الصحفي والمفكر السياسي أحمد المسلماني إن الحرب الآن ليست حربا تجارية وعسكرية إنما حرب باردة علمية أيضًا.

وحكى المسلماني خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" حكاية تشارلز ليبر أستاذ النانو تكنولوجي بجامعة هارفارد، والذي تم القبض عليه ومحاكمته في أمريكا بسبب تعاونه مع الصين.

وقال المسلماني إن ليبر يعتبر أكبر أستاذ للنانو في الولايات المتحدة وتواصلت معه الصين وعرضت عليه إنشاء معمل للنانو بجامعة ووهان مقابل عرض مادي سخي يشمل راتب 50 ألف دولار شهريًا و150 ألف دولار مصروفات سنوية، بالإضافة لـ2.5 مليون دولار كمكافأة عند إنشائه للمعمل.

وأوضح المسلماني أنه تم القبض عليه ومحاكمته من جانب البنتاجون نظرًا لحصوله على راتب منهم نظير عمله في جامعة هارفارد ونفيه الحصول على أموال من الصين مقابل التعاون العلمي معهم، متوقعًا سجنه 5 سنوات بسبب فعلته، مشددًا على أن الحرب امتدت إلى العلم والعلماء أيضًا.