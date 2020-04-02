شوقي لطلاب المدارس: أمامكم 4 أسابيع لتقييمكم وليس ساعتين

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة وضعت ضوابط كثيرة تخص مشروع البحث نظرا لكونه يطبق لأول مرة بمصر.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "البحث أفضل كثيرا وأقل ضغطا من الامتحان، وبدل التقييم في ساعتين سايبين الطلاب 4 أسابيع، يقدر من خلالهم الطالب يبحث ويقرأ في الكتب ويتشارك مع زملائه".

وتابع أنه سيطبق قانون الغش على أي مكتبة تنشر الأبحاث أو تكتبها للطلاب أو في حالة كانت الأبحاث طبق الأصل بين الطلاب.

وشدد على أهمية الوعي وأن يستند الطالب على الوعي قبل الدرجات، "اللي يروح يدفع فلوس هو أخد هذا القرار وهو يعلم إنه متعلمش، وهيبقى ظلم لزمايله، ونقدم كل ما نقدر عليه ليكون الناتج أفضل لا أن يكون منتجا متحايل عليه".

واستطرد: "على الطلاب الاستفادة من الوقت المتاح، عندكم طاقات كامنة كثيرة ونحاول نعطيكم شيء لطيف، ويا ريت متخلوش حد يساعدكم وإنتوا مع بعض كطلاب هتستمتعوا، وتعملوا اللي أنتوا عايزنه وهتقولوا كان كويس إنكم اتعلمتم".