نتائج مبشرة.. شفاء الحالة رقم 26 في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية

شهد مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي بمحافظة الإسماعيلية، خروج الحالة رقم 26 من الحالات المحجوزة بالمستشفى، لفتاة تدعى رانيا محمد عبدالمنعم من حدائق حلوان بمحافظة القاهرة بعد أن تحولت نتيجة تحليلها من إيجابي إلى سلبي، وغادرت المستشفى إلى منزلها.

وأكدت مصادر طبية، أن المستشفى سجل حتى مساء أمس 25 حالة شفاء، كانت آخرها لمواطن من محافظة الدقهلية يدعى، محمد عبدالمجيد، 21 سنة، من بلقاس، حيث أكدت التحاليل الطبية تحول حالته من إيجابية إلى سلبية، وخرج من المستشفى إلى منزله سالما، وسبقه سيدة تدعى بدرية أحمد، 42 سنة، من دمياط، وقبلها الطفل سيف محمد، 5 سنوات، من دمياط.

وأوضحت المصادر الطبية بمستشفى أبوخليفة، أنه يجري فحص الحالات أولًا بأول بمجرد قدومها من المستشفيات بالمحافظات المختلفة، وتوضع تحت الملاحظة لمدة 14 يومًا، ثم تعاد التحاليل مرة أخرى بعد فترة العلاج، وفي حالة الشفاء يجري التصريح لها بالخروج بعد إبلاغ الوزارة.