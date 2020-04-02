طقس 72 ساعة.. حار نهارا شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس لمدة 72 ساعة مقبلة، خلال الفترة من 3– 5 أبريل.

ويتوقع الخبراء أن يسود غدا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء، لكنها تنشط أقصى الغرب، ويكون الجو غائما جزئيًا، وتظهر الشبورة مع الساعات الصباح الأولى وتعوق الرؤية، ويكون الجو مشمس مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

أما طقس يومي السبت والأحد، فيسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى، والوجة البحري، شديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد، وتكون الرياح معتدلة، وتكون الشوائب عالقة على السواحل الشمالية الغربية، وتظهر الشبورة الصباحية التي تعوق الرؤية، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة التي تصل لحد العاصفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة على مدار الـ3 أيام المقبلة:

طقس الجمعة 3 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

طقس السبت 4 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.

طقس الأحد 5 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 23.