مصابة بكورونا تروي قصة شفائها: من الضروري معرفه كيف تتعامل مع الأقارب

قالت الحاجة سلوى رفقي مصابة بفيروس كورونا تروي قصة شفائها، إنها وأثناء أدائها لشعائر العمرة لوحظ وجود مريض بكورونا وسط المعتمرين، ما أدى إلى شعورها بكونها حامله للمرض، موضحة: "ساعتها قلقت واتضايقت".

وأضافت رفقي خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنها وفور قدومها إلى مصر أبلغت السلطات المختصة بما تخشاه، ما أدى إلى اهتمام وزارة الصحة بالعائدين، متابعة: "روحت بيتي يوم الأربعاء، ووزارة الصحة بعتتلي طبيب ودكتور تحليل يوم الخميس، والوزارة كلمتني من مستشفى قالتلي إني عندي كورونا، أجهزى هنبعتلك عربية تاخدك وتوديكي المستشفى".

وأكملت أنها طلبت بعد وصولها للمستشفى إجراء فحوصات طبية على أبنائها ومن يقطن معها بالشقة، وهو ما استجابت له الوزارة وفحصتهم على الفور.

وأكدت أنه بات من الضروري على الجميع معرفه كيفية التعامل مع الجيران والضيوف والأقارب، وتطبيق التباعد الاجتماعي فيما بينهم حتى لا يصابوا بالفيروس.