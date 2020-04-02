الشوباشي تكشف تفاصيل رفضها إجراء حوار مع شيمون بريز

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنه حدثت معركة رهيبة مع مدير الإذاعة الفرنسية التي كنت أعمل بها منذ 25 عاما، وذلك لرفضي عمل حوار مع شيمون بريز.

وأضافت الشوباشي، خلال حوارها على فضائية صدي البلد، أنها رفضت إجراء حوار مع شيمون بريز لأنه دفن أسرى مصريين بيده، وهو عدو، وأن أحد أصدقائها أخبرها بأنها عليها" فيتو إسرائيلي"، وذلك لأن اليهود العرب يصدقونها "قولت أمسح بلاط ومحطش إيدي في إيد شيمون بريز، وأنه عندما قال له الرئيس السابق مرسي له صديقي العظيم قمت بكتابة مقال في جريدة الوطن، قولتله بريز يا راجل والصداقة دي بدأت بينك وبينه من إمتى؟".

وتابعت، أن "الأمور تطورت إلى المحاكم واتهامي بأني معادية للسامية وهذه جريمة كبيرة في الخارج، فقلت له "أنا محامية وهتعبك" فنظر لي بسخرية لأنني عربية "وهتتعب الخواجة الفرنساوي، فقولت في وسط المحكمة إني متعينة في الإذاعة دي علشان لهجتي مصرية وليس عربية، وأن إتقان اللغة بيفرق، وقولت إني مش هقدر أعمل الحوار إلا مع حد بيتكلم بالعربي، ويوجد قسم فرنساوي في الإذاعة، وكسبت الجولة".