شوقي عن مشروعات الطلاب: يمكن الاستعانة بكتاب المدرسة والمكتبة الرقمية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جارٍ التحضير لفيديو يشرح طريقة عمل مشروعات النجاح للطلاب وسيتم عرضه يوم الأحد المقبل.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الوزارة كانت تنوي إدراج المشروعات البحثية للطلاب بعد عامين، لافتًا إلى أن أزمة كورونا أجبرت الوزارة على إدراج المشروعات للطلاب، معتبرًا أنها طفرة كبيرة من طفرات التعليم: "هيحصل طفرة كبيرة كنا ناويين نعملها بعد سنتين تلاتة ورب ضارة نافعة".

وأكد شوقي أننا تعودنا على الاختبارات التقليدية، معددًا مزايا المشروعات للطلاب والذي ينمِّي روح التعاون والعمل الجماعي ويقضي على الأنانية، مشيرًا إلى أن الطالب يمكنه عمل المشروع خلال فترة تصل لـ5 أسابيع يعبر فيه عن نفسه وعن فهمه ويربط فيه المواضيع التي درسها ببعضها البعض ويكتشف بنفسه العلاقة بين العلوم والرياضات والتاريخ والجغرافيا.

وشدد شوقي على أن المشاريع تعلم الطلاب البحث عن المعلومة وكتابة المرجع، مشددًا على أن المشروع الذي سيتم طلبه من الصف الثالث الابتدائي سيكون مختلفا عن المشروع الذي سُيطلب من الصف الثالث الإعدادي.

وأكد شوقي أن الطالب يمكن أن يستعين بالكتاب المدرسي وبالمكتبة الرقمية، مشددًا على أنه يمكن لمجموعة تصل لـ5 طلاب من تقديم مشروع واحد باسمهم، مشيرًا إلى أنهم يمكنهم التواصل مع بعضهم البعض عن طريق أساليب الاتصال الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد شوقي أن الطالب يمكنه الاستعانة بالمكتبة الرقمية، لافتًا إلى أن الموضوعات التي سيتم طلبها في المشروعات ستكون موجودة في المكتبة الرقمية، مشددًا على أهمية مراعاة عناصر المشروع مثل المقدمة والعناصر والموضوع والمراجع.

وحذر شوقي من الغش والتزوير في المشروعات، مضيفًا أن ذلك لن يضر إلا الطالب نفسه وأن ولي أمره سيدفع أموالا وقتها ليضر ابنه.

وضرب الوزير مثلًا بمشروع عن الأنهار، مشيرًا إلى أن المشروع وقتها سيتناول العلوم والتاريخ والجغرافيا وسيربط العلوم بعضها ببعض.

وأكد شوقي أن الطالب الذي سيقوم بشراء المشروعات أو تكليف غيره بعملها له "بيضحك على نفسه لأن المكسب إن الولاد يعملوا ده في 5 أسابيع كأنهم بيلعبوا مع ببعض".

وأوضح شوقي أنه سيتم منح جوائز لأفضل مشروعات للطلاب، محذرًا من الغش والتدليس: "المسألة مش مستاهلة الغش واللي هيعمل بحث من أوبن بوك هينجح ومش محتاج تخلي حد يعمله وندى نفسنا فرصة ومعندناش حاجة نخسرها ومش مزنوقين في يوم أو اتنين وأي حد بيضغط عليهم وبيضحك عليهم وبيتاجر عليهم وبيحرمهم من فرصة إني أتعلم"، مشددًا: "أي جهد هيعملوه هنقدره بس سيبيهم يحاولوا".