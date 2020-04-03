أحمد مجدي: يمكن استغلال كورونا لنهدأ ونبحث عن مجالات جديدة

ظهر الفنان الشاب أحمد مجدي في بث مباشر على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، للتواصل مع جمهوره وتوعيتهم بكيفية التعامل مع الأوضاع الحالية بعد انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

واستمر البث ساعة كاملة، تناقش مجدي خلالها مع متابعيه عن إيجابيات الوضع الحالي التي يمكننا استغلالها، ثم أجاب عن أسئلتهم المختلفة المتعلقة بأعماله الفنية.

وصف مجدي الوضع الحالي بأنه قد يكون فرصة للكوكب والطبيعة أن نمنحهما بعض الراحة، ونبدأ بالتفكير في طرق استهلاكية بديلة لا تضر بالبيئة.

وذكر أنه رغم الوضع غير المستقر الذي سببه كورونا، فهو يظل فرصة كبيرة لنهدأ ونعثر على شغفنا الخاص؛ كما يمكننا استكشاف مجالات جديدة تزيد من معرفتنا وسعادتنا، ثم شارك مجدي المتابعين بأفلامه وكتبه وأغانيه المفضلة ليساعدهم على تقضية أوقاتهم بطريقة ممتعة.

وواصل مجدي توعيته بالحديث عن مسؤوليتنا الاجتماعية خلال الأوضاع الحالية قائلاً "الأمر تجاوز المسؤولية الفردية تماماً؛ فأصبح علينا التفكير في الأشخاص الذين نتشارك معهم هذا الكوكب، وأن نفكّر بالآخرين كما نفكّر في أنفسنا، فهذه هي الطريقة الوحيدة لنخرج من الأزمة بسلام".

وتطرق مجدي للحديث عن أعماله الفنية مجيباً عن أسئلة متابعي البث المباشر، فذكر فيلمه الغراب الذي يستعد له منذ فترة طويلة؛ فهو مشروع مهم للغاية بالنسبة له، لأنه اكتسب نضوجاً كبيراً كمخرج بعد سنوات من أول عمل أخرجه.

وتحدث أيضاً عن حماسته لفيلم طلعت حرب 2، حيث يعمل خلاله مع مجدي أحمد علي الذي يقدره كثيراً كفنان ومخرج، وذكر مجدي أنه يقدم دوراً جديداً ومختلفاً، وأن الفيلم يتناول 4 قصص خلال 4 أزمنة مختلفة، تؤثر جميعها في الطبقات الاجتماعية والسياسية في مصر، ثم ذكر مشاركته بدور مختلف آخر في بطولة فيلم حظر تجول مع النجمتين إلهام شاهين وأمينة خليل، ومن إخراج أمير رمسيس.

وعن أعماله الدرامية، وصف مجدي دوره في مسلسله المنتظر فرصة ثانية بأنه احد أصعب الأدوار التي قام بها على الإطلاق؛ فهو دور كبير للغاية ويعتبره من أهم محطات مشواره الفني، كما أضاف بأنه سعيد للغاية بالعمل مع ياسمين صبري وبالتناغم الكبير بينهما على الشاشة.

أما عن مسلسله الآنسة فرح، فقد أبدى متابعو البث إعجابهم الكبير وحبهم البالغ لشخصية شادي التي يجسدها مجدي بالمسلسل، كما أعربوا عن انتظارهم الجزأين الثاني والثالث وفضولهم الكبير لرؤية تطور الأحداث خلالهما.

وأخيراً أنهى مجدي بثه المباشر بطلبه من متابعيه أن يحافظوا على صحتهم ويبقوا آمنين في منازلهم، ثم أسداهم بعض النصائح ليظلوا إيجابيين وبصحة عقلية جيدة، منها ممارسة الرياضة واليوجا، مشاهدة الأفلام، الاستماع للموسيقى وتناول الأطعمة الخضراء.