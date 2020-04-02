"شوقي": بقينا مرجع لدول كتير عايزة تستكمل العملية التعليمية

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نظم التعليم في أغلب دول العالم تعطلت تمامًا بسبب انتشار فيروس كورونا: "نظم التعليم في دول كبرى تعطلت تمامًا، حتى الشهادات الأجنبية كلها تعطلت".

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن هناك منظمات تعليمية كبرى قد أشادت بالمجهودات التي تتخدها مصر من استكمال للعملية التعليمية في ظل انتشار الفيروس: "مش عايزين نضيع عليهم السنة زي ما ضاعت على مواطني دول كبرى، ومصر أحد الدول القلائل اللي التعليم فيها مستمر، لفتنا نظرهم دوليًا"، موضحًا أن منظمة اليونسكو أعلنت في آخر مؤتمر لها منذ 10 أيام، أن مصر ذات سبق في الدول التي تستكمل العملية التعليمية برغم الفيروس: "حطونا في مجموعة صغيرة علشان نساعد الدول التانية على إيجاد حلول لاستكمال العملية التعليمية لديهم، واحنا نقدر، وبقينا مرجع لكثير من الدول".

وأكد أن الوزارة قد أعدت نظامًا لامتحان طلاب المرحلة الإبتدائية: "من كي جي وان لتانية ابتدائي ليهم نظام، ومن ثالثة ابتدائي لثالثة اعدادي ليهم نظام آخر"، مشيرًا إلى أن الصف الأول الثانوي سيتم إخضاع 600 ألف طالب إلى الأمتحان في المنازل بشكل إلكتروني.