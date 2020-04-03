عميد الأكاديمية المصرية للهندسة: جزء من خريجينا يعمل في الإنتاج الحربي

قال الدكتور وحيد غريب، عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الأكاديمية تكمل منظومة التعليم في وزارة الإنتاج الحربي التي هي قلعة صناعية بدأت في الخمسينيات في عهد الرئيس جمال عبدالناصر وتحتاج إلى عمالة ممثلة في فنيين وتكنولوجيين ومهندسين.

وأضاف غريب، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "الأكاديمية فيها 3 تخصصات، قسم هندسة كهربية، وهندسة ميكانيكية، وهندسة كيميائية، بناخد طلاب من الثانوية شعبة رياضة، وطلاب المعادلات، والطلاب اللي مكتب التنسيق بيرشحهم لينا".

وتابع أن الطالب الذي يلتحق بالأكاديمية محظوظ لأنه يقع تحت إشراف وزارتين هما وزارة الإنتاج الحربي المالة للأكاديمية ووزارة التعليم العالي المشرف والمتابع لكل التفاصيل.

وعن اختيار التخصصات أوضح: "اخترنا التخصصات لتلبية احتياجات وزارة الإنتاج الحربي ومصانعها، وعندنا صناعات كيماوية في بلبيس، وشركة بنها للصناعات الإلكترونوية، وشركات التصنيع الميكانيكي في حلوان وبلبيس"، مؤكدا أن التخصصات تلبي احتياجات الصناعة عموما.

وأكد أن الخريجين يؤخذ منهم نسبة لتلبية احتياجات وزارة الإنتاج الحربي وسوق العمل في قطاع الأعمال ومجال القطاع الخاص.