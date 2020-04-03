خبير مناهج يوضح.. نموذج استباقي لمشروع "البحث" لأولى إعدادي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المشروع البحثي الذي سيعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.

وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها، بعض النماذج الاستباقية لمشروع البحث العلمي، وفقًا لتصريحات الدكتورة ايلارية عاطف خبير مناهج وطرق تدريس في تصريحات خاصة لـ"لوطن".

المشروع البحثي

سيكون الطالب مطالبا بإعداد مشروع بحثي واحد فقط (متعدد التخصصات) في كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية.

يتكون المشروع من عدة عناصر هي: "العنوان، المقدمة، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع، أسماء الطلاب"، وسيكتب الطالب الكود الخاص به على المشروع الذي سيقوم بعمله.

كيف سيتم اختيار المشاريع البحثية للطلاب؟

توضح "دكتورة ايلارية"، أنه عند تصميم مناهج لمرحلة دراسية معينة، يتم مراعاة أن تكون المواد المعرفية متكاملة، ومتشابكة، بحيث أن تدريس تلك المواد معًا تحقق أهداف محددة لها علاقة بالعمر العقلي والزمني للطالب

نموذج مشروع بحثي للصف الأول الإعدادي

وهناك عدة نقاط انطلاق لمناهج الصف الأول الإعدادي، ولكن يمكن أخ بالاعتبار موضوع عن المناخ وتحديدًا "الأمطار والرياح والضغط الجوي" وهو أحد دروس الجغرافيا.

وتحقيق مشروع بحثي متكامل من جميع المواد الدراسية يكون من خلال..

في مادة الدراسات: تأثير التغيرات المناخية على التاريخ والجغرافيا وطبيعة الدولة

في مادة الرياضة: يمكن للطالب رسم بياني عن متوسطات الأمطار في شهور الشتاء.

في مادة اللغة العربية: سوف يصيغ الطالب موضوع تأثير المناخ على النبات الطبيعي، بقواعد لغوية سليمة وفقًا للمنهج الذي درسة.

في مادة العلوم : سيقوم الطالب بكتابة علاقة الضغط الجوي والرياح.

المصادر العلمية للمشروع البحث

يمكن للطالب الاستعانة بالعديد من المصادر ومنها

الكتاب المدرسي، وهو مصدر أولى للطب

إرشادات المدرسين

مكتبة المعرفة

الكتب الخارجية