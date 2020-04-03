واشنطن تدعو المانحين الدوليين لمواصلة الجهود لتدمير الأسلحة التقليدية

دعت الولايات المتحدة إلى مواصلة الجهود الدولية المشتركة التي تستهدف تدمير الأسلحة التقليدية في العالم بالتنسيق بينها وبين سائر الدول الأخرى المانحة للمعونات.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقرير أصدرته اليوم، إلى أهمية التعاون مع مجتمع المانحين الدوليين من أجل تعزيز السلام والأمن من خلال تقييد إتاحة الأسلحة الصغيرة والخفيفة والذخائر ومعالجة المخاطر الناجمة عن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في البلدان التي شهدت صراعات مسلحة.

وأضافت الوزارة الأمريكية في تقرير، حمل عنوان "لأجل المضي بالأرض للسلامة"، أن المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة وسائر الدول المانحة، لها أهمية، من أجل بناء عالم أكثر أمانًا وازدهارًا.

وذكرت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ساهمت بنحو 3.7 مليار دولار في أكثر من 100 دولة منذ عام 1993 لدعم هذه القضية كما مولت في عام 2019 جهود تدمير الأسلحة التقليدية في 58 دولة.