بـ 50 ألفا للوظيفة .. تفاصيل القبض على القبطان المحتال

ألقت أجهزة الأمن القبض على عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بإنشاء "كيان وهمي"، شركة للخدمات البحرية وتموين السفن، بمنطقة ميناء البصل بمحافظة الإسكندرية، واتخاذها مقراً لاستقطاب ضحاياه الراغبين في الحصول على فرصة عمل بوظائف حكومية، وانتحال صفة قبطان بحري.

وأكدت التحريات أن "القبطان المحتال"، أقنع ضحاياه بأن له علاقات ببعض المسئولين في الدوله، وأنه قادر بهذه العلاقات على تعيينهم بوظائف مختلفة بإحدى الجهات الحكومية، حيث تمكن من الاحتيال على بعض الأشخاص والاستيلاء منهم على مبلغ 50 ألف جنيه، تحت هذا الزعم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.