رئيس التحرير

محمود مسلم

بـ 50 ألفا للوظيفة .. تفاصيل القبض على القبطان المحتال

أوهم ضحاياه بأن له علاقات بالمسؤولين في الدولة لتعيينهم مقابل أموال

كتب:

محمد بركات
10:14 ص | الجمعة 03 أبريل 2020
صورة أرشفية

صورة أرشفية

ألقت أجهزة الأمن القبض على عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بإنشاء "كيان وهمي"، شركة للخدمات البحرية وتموين السفن، بمنطقة ميناء البصل بمحافظة الإسكندرية، واتخاذها مقراً لاستقطاب ضحاياه الراغبين في الحصول على فرصة عمل بوظائف حكومية، وانتحال صفة قبطان بحري.

وأكدت التحريات أن "القبطان المحتال"، أقنع ضحاياه بأن له علاقات ببعض المسئولين في الدوله، وأنه قادر بهذه العلاقات على تعيينهم بوظائف مختلفة بإحدى الجهات الحكومية، حيث تمكن من الاحتيال على بعض الأشخاص والاستيلاء منهم على مبلغ 50 ألف جنيه، تحت هذا الزعم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.