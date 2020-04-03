رغم الإجازة والحظر.. استمرار تسليم شرائح التابلت لطلاب الثانوي بقنا

واصلت مدارس الثانوية التسع التي تم تخصيصها لتوزيع شرائح الإنترنت لتابلت الثانوية العامة، اليوم الجمعة، استقبال الطلاب وأولياء أمورهم لاستلامها من مندوبي الشركة المصرية للاتصالات WE، وذلك لمنع التزاحم وكإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المهندس ناصر الصغير، مسئول في الشركة المصرية للاتصالات فرع قنا، إن الشركة انتهت من توزيع أكثر من 11500 شريحة لطلاب الثانوية العامة من اجمالي 13 ألفا و102 طالبا وطالبة، موضحًا أن الشركة تواصل اليوم الجمعة وغدا السبت في توزيع الشرائح، لتخفيف التزاحم ضمن خطة الدولة لمواجهة كورونا.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ويتوجيهات الدكتور عربي أبوزيد مدير عام التعليم العام بمحافظة قنا، استمرار توزيع شرائح التابليت لطلبة الصف الأول الثانوي اليوم الجمعة وغدا السبت، منعا للتزاحم.

وكان الدكتور صبري خالد، أكد أنه تم التنسيق مع فرع الشركة المصرية للاتصالات لتوزيع شرائح الإنترنت للطلاب من خلال 9 مدارس في مدن المحافظة هي (أبوتشت الثانوية العسكرية – الشهيد وسام منصور الثانوية بفرشوط – نجع حمادي الثانوية بنين – السادات الإعدادية بدشنا – الشهيد حسني عبادي الثانوية بالوقف – السيدة زينب الثانوية بنات بقنا – قفط الثانوية المشتركة – قوص الثانوية العسكرية – نقادة الثانوية بنات)، وذلك تفاديا لتكدس الطلاب وأولياء الأمور في فروع ومراكز مبيعات الشركة، حرصا على سلامتهم في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا.