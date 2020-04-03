استشاري مناعة: خريطة العالم ستتغير بعد كورونا.. والإعلام الغربي مسيس

قال الدكتور مجدي بدران استشاري المناعة والحساسية، إن مصر من أفضل دول العالم في نسب الشفاء من فيروس كورونا، حيث اتخذت مصر إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس مبكرا.

وأشار بدران، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، إلى أنه لولا حملة 100 مليون صحة التي أطلقتها مصر، التي ساهمت في تنبيه المصريين بالأمراض المزمنة، لكانت نسب الإصابة بفيروس كورونا في مصر الآن مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف استشاري المناعة والحساسية، أنه كلما كانت معدلات غسل الأيدي في دولة ما مرتفعة في السابق، كلما نجد أن نسب الوفيات بكورونا في تلك الدول منخفضة، حيث إن غسيل الأيدي يقضي على 250 نوعا من الفيروسات.

وأكد أن من الضروري عدم الانصياع وراء شائعات الإعلام الأوروبي، لأنه مسيس من وراء الشركات العالمية الكبرى، مشيرا إلى أن هناك تغييرا عالميا جذريا سيحدث بعد أزمة كورونا، نتيجة لعدد الإصابات والوفيات العالية في الكثير من الدول.