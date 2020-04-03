كبار العلماء: فتح المساجد حرام.. وثواب الجماعة في المنزل مثل الجامع

قال الدكتور عبدالله سرحان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن فتح المساجد حرام ولابد من تنفيذ قرارات الجهات المسؤلة والمختصة، خصوصا وأن كورونا ينتشر مع الاختلاط والتزاحم، والصلاة في البيوت جماعة لها ثواب صلاة الجماعة.

وأضاف سرحان، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أن الوقت الآن وقت الأطباء ويجب اتباع ما يوجهون به، ووقت المختصين ويجب إطاعة توجيهاتهم، وعلى كل العقلاء في المجتمع التزام بتوجيهات الدولة.

وتابع سرحان أن قرار وقف الصلاة في المساجد جاء وفقا لرأي علماء الدين والمختصين، والجهات المسؤولة والمختصة لاتخاذ قرار إلا بعد الرجوع للمختصين، وكل إرشادات الدولة في صالحنا جميعا.