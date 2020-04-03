جريمة وقت الحظر.. قتلوها داخل شقتها والأمن يطارد المجرمين

"جثة سيدة ستينية ملقاة على الأرض داخل منزلها في حدائق القبة".. كان المشهد الأول المثبت في معاينة جهات التحقيق الشرطة والنيابة العامة لمسرح جريمة، قبل أن يتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم لتشريحه لبيان أسباب الواقعة بمعرفة الأطباء الشرعيين.

لا تزال المباحث تواصل البحث عن منفذ الجريمة تمهيدًا للقبض عليه وتقديمه إلي القضاء لمحاكمته، ورجحت المباحث أن الجريمة حدثت وقت حظر التجوال.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالى بوجود جثة السيدة داخل شقتها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة سيدة مقتولة خنقا.

وبإجراء التحريات دلت أن المجنى عليها تقيم بمفردها، وقام مجهولون بالدخول إلى شقتها وقاموا بخنقها، وتبين سرقة مصوغاتها الذهبية ولاذوا بالفرار.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبطهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.