طبيب داخل الحجر الصحي بقها: نضع أحيانا مريضين بكورونا في حجرة واحدة

أكد الدكتور عماد عطا عطايا مدرس مساعد الحالات الحرجة بمستشفى جامعة بنها، وأحد أعضاء الفريق الطبي بالحجر الصحي في مستشفى قها المركزي، أن الوضع الصحي في المستشفى أمن تماما، وقال إنه يوجد حتى الآن 74 مريضا مصابين بكورونا، منهم حالة في العناية المركزة، وجميعهم يتلقون العلاج اللازم، ويتم أخذ مسحات منهم بشكل دوري للتحليل.

وأكد "عطايا" في تصريحات صحفية اليوم، أن حالة المرضى في الحجر الصحي في مستشفى قها مطمئنة تماما وتستجيب للعلاج، لافتا إلى أن المريض فور دخوله قسم الاستقبال، يتم عمل سجل مرضي كامل عنه، وتحديد حالته عما إذا كان يحتاج إلى رعاية مركزة أو سيدخل حجرة داخلية.

وأضاف عطايا أنه إذا تم تشخيص حالة المريض أنها ليست خطيرة يوضع في حجرة داخلية، أما إذا كانت حالة المريض خطيرة، يتم نقله إلى قسم العناية المركزة، وهناك يتم التعامل معه كمريض عناية من خلال فريق طبي مخصص لحالات العناية.

وأوضح أن المريض أحيانا يوضع بمفرده في حجرة، وأحيانا يوضع اثنين، ونراعى في ذلك إذا كانوا من أسرة واحدة لمراعاة الحالة النفسية لهم، قائلا: "أن محافظة دمياط مثلا جاء منها 5 أفراد من أسرة واحدة، وتم وضعهم في حجرتين".

وناشد عطايا المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة بشأن إلغاء التجمعات وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، لافتا إلى أن مصر مستعدة بشكل كامل لمواجهة فيروس كورونا، وقادرة على كشف الحالات وعزلها، وهو ما ساعد في السيطرة على الموقف، ويؤكد على قوة الدولة في التعامل مع الأزمة .