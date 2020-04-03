شوقي: ليس شرطا استخدام تابلت الوزارة أو الشريحة لدخول الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن يوم الأحد المقبل سيكون تجربة امتحانية لطلاب الصف الأول الثانوي.

وعن إمكانية الدخول على الامتحان من أي جهاز آخر بخلاف "تابلت" الوزارة أوضح: "ممكن الدخول على الامتحان من أي تابلت أو جهاز كمبيوتر أو واي فاي أو شريحة أخرى بخلاف الشريحة التي سلمناها، ومش مرتبطة بشريحة معينة فقط، وبنقدم التابلت والشرايح دي لمن ليس لديه حلول أخرى".

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بشاشة "إكسترا نيوز": "طلاب أولى ثانوي طلبوا يتعملهم امتحان كتجربة، عشان أخدوا التابلت متأخر، وعمرهم ما عملوا الامتحان عليه، ودي فرصة للتدريب ولا تستدعي قلق أو تزاحم، وبنعرفهم نوع الأسئلة الجديدة، ونجرب ومفيهاش أي درجات، ولا أي حاجة ومن ناحيتنا بنجرب الشبكات وتحملها".

وتابع: "في الأوضاع الطبيعية بيبقى عندنا المدارس اللي فيها بنية تحتية قوية جدا، وفيها سيرفرات وعشان نحط الامتحانات على الشبكة فقط بيحمل الشبكة كتير، ودي تجربة عشان نقدم خدمة أكثر تميزا، ولو حاجة مشتغلتش بيبقى دي حاجة مفيدة وساعتها هنعرف الخلل فين ونصلحه".