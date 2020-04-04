مدحت العدل يؤلف قصيدة "تحيا الحياة": تطهير وجداني في زمن الكورونا

قال الدكتور مدحت العدل، إنه قد انتهى مؤخرا من كتابه قصيدة "تحيا الحياة" والتي تتضمن دعوة للتمسك بالحياة وترك الخوف والهلع، وهي القصيدة التي كتبها في يوم واحد: "أنا دائما بتمسك بالحياة والأمل وعندي تفائل".

وأضاف" العدل" خلال استضافته ببرنامج "نظرة" والذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أمس، أن القصيدة بمثابة تطهير وجداني للحالة التي يعيشها الجميع بزمن فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه قد اتفق مع الفنان على الحجار على أن يغني مع أحمد الحجار في تلك القصيدة عبر الإنترنت.

وأكد أن كل ما تمر به مصر والعالم بأسره من أزمات في عهد كورنا مصيرها إلى زوال: "ياما دقت على الرأس طبول وكل حاجة هتعدي".

وجاءت كلمات قصيدة "تحيا الحياة" كما يلي:

"تحيا الحياة.. تحيا الحياة.. تحيا الحياة، كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود.ز كل لحظة خير يعدي في القلوب.. ولا الورود هو نور الإنسانية اللي بيعدي الحدود، أنت أقوى أنت أبقى سر من أسرار الحياة، مد أيديك فوق وصلى للمحبة والآلة.. غني للحب الكبير للأمل تحيا الحياة، كلنا في الأصل واحد.. أب واحد أم واحدة.. لينا عمر ورب واحد.. في الخطر بنبقى وحدة.. علم نور حضارة.. فكرة ترسم الأحلام لبكرة، الشجر في الأصل بذرة.. ياما عالإنسان ده عدى.. في اللي الكوخ البعيد واللي في القصر المنيع.. الخطر عالكل واحد والتحدي على الجميع.. كلنا عايشين في أرض.. مخلوقين نحب بعض.. يكفي حرب ونار وبعد أحلموا يعود الربيع.. حتى لو مليون ديانة.. أو شعوب بلسان ولون.. ربنا أدنا الأمانة.. وقال لأدم قوم وكون.. عمر الأرض بمحبة للجميع.. الأهل ومحبة يبقى أهله بينا غربة ولا دمعة الحدود بأيدنا أحنا واحنا اللي قسمنا البلاد رغم أن الرب خالق أرضه للناس والعباد بناس بتاكل لو تموت.. وناس تموت لأجل قوت.. لحظة تأمل أو سكوت.. هي لحياتنا الميلاد أنت أقوى أنت أبدى سر من أسرار الحياة.. مد أيديك فوق وصلي للمحبة والآلة.. غني للحب الكبير للأمل تحيا الحياة.. تحيا الحياة تحيا الحياة".