أديب يحذر المصريين من تكرار سيناريو بلدان أخرى: الموضوع مطول

حذر الإعلامي عمرو أديب، أمس، من انتشار فيروس كورونا بمصر، مطالبا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار هذا المرض.

وحذر أديب، خلال حلقة برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، من تكرار سيناريو عدد من البلدان الأخرى، التي تعاني من ارتفاع كبير في أعداد الإصابات: "الناس بقى عندها انتقاء الحالات، وبدأوا يشوفوا من فيه أمل ومن مفيهوش أمل، لأنه عنده سرير بجهاز تنفس واحد".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن بعض المواطنين لم يفهموا خطورة هذا الأمر بعد، مؤكدا: "الموضوع مطول صحيا واقتصاديا بعد كده، العالم هيشحت أو الآن بيشحت".