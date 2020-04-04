ابنة ضحية كورونا المنقول في سيارة نصف نقل: "محدش رضي يغسله أو يشيله"

قالت شروق إبراهيم، ابنة ضحية فيروس كورونا ببورسعيد الذي نُقل جثمانه في سيارة نصف نقل، إن الأسرة تعيش مأساة منذ بداية مرض والدها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر": "والدي توفى في المستشفى في أول إبريل، وكان المفروض أن نستلمه في اليوم التالي ظهرًا، وعندما ذهبنا لاستلام جثته، مكنش حد راضي يغسله والناس خايفة".

وتابعت: "طبيبان بالمستشفى تكفلا بالغسل، واتصلوا بالطب الوقائي، من أجل إجراءات الدفن، حيث كان يجب أن يتعقم 4 رجال لحمل الجثمان".

وواصلت: "راح اخواتي و2 شباب المدافن، وبعد ما رحنا قالوا لنا مفيش عربية راضية تيجي تشيله، فين وزارة الصحة؟، إدارة المستشفى كلموا الإسعاف ودفن الموتى ومحدش رضي يجي، واتصلنا بالنجدة، وقالوا لنا 10 دقايق والدنيا تتحل ومفيش حاجة اتحلت لحد آذان العصر".