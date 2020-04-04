 الجيزة تزيل أكبر سوق عشوائي بالهرم و 3 أسواق ببولاق الدكرور  

أزالت محافظة الجيزة، سوق المنشية أحد اكبر الأسواق العشوائية بحي الهرم، والذي كان يشهد زحاما كبيرا من قبل المواطنين.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه جرى إزالة سوق المنشية بمنطقة الطوابق فيصل، بعد استقبال العديد من شكاوى المواطنين والخاصة بتواجد باعة جائلين، وعدم الاتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بشأن مكافحة فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه جرى توجيه حملات مكبرة علي السوق، استمرت على مدار اليوم لإزالة أي تجمعات ورفع الإشغالات.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بمتابعة إزالة إشغالات سوق علي بشارع العشرين وسوق صفط اللبن بحي بولاق الدكرور، استكمالا للإجراءات الاحترازية التي جرى اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا .