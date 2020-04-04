"الآيس ده مش بتاعنا".. تفاصيل ضبط تشكيل عصابي اخترق الحظر بالأميرية

"الآيس ده مش بتاعنا ياباشا.. مجهول رماه في العربية".. بهذه الجملة حاول 4 شباب الدفاع عن أنفسهم عقب ضبطهم بكمين أثناء سريان فترة حظر حركة المواطنين.

وتبين من التحريات والتحقيقات الأولية أن المتهمين قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ممارسة نشاط إجرامي لبيع المواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن أحد المتهمين انتحل صفة أمين شرطة، في محاولة للهروب من الكمائن أثناء حظر تحرك المواطنين.

وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، خلال ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأميرية، من ضبط 4 أشخاص لدى 3 منهم معلومات جنائية مسجلة، عند استقلالهم سيارة ملاكي وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس، وزنت 250 جراما، هاتف محمول، ومبلغ مالي، وادعى أحدهم أنه أمين شرطة، وبفحصه تبين أنه عامل بأحد المطعام.

وقال المتهمون في محضر الشرطة، إن مجهولا ترك المخدرات داخل سيارتهم.

واعترف المتهمون بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف للاتصال بعملائهم، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم خلال أوقات الحظر.