طائرة الإغاثة المصرية تنطلق من واشنطن لإعادة مصريين عالقين بسبب كورونا

غادرت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم السبت، ثاني الرحلات الاستثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران، والأخيرة، قادمة من مدينة واشنطن والتي تم تشغيلها لعودة المصريين العالقين هناك بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد قرار تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية حتى 15 أبريل المقبل، ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة، إن الطائرة المصرية القادمة من واشنطن ومنتظر أن تصل خلال ساعات، مطار مرسي علم الدولي، على متنها نحو 49 طالبا مصريا، ما بين أعمار 15 إلى 17 عاما كانوا يدرسون هناك من خلال منح دراسية، بخلاف باقي الركاب، حيث من المتوقع ان يصل عدد الي حوالي 290 راكب .

ومن المنتظر أيضاً، أن تصل الطائرة، إلى مدينة مرسى علم، صباح غدا الأحد، ومن المقرر أن يتم فحص جميع الركاب المتواجدين عليها، ووضعهم داخل الحجر الصحي، طبقا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان.

واستقبل مطار مرسى علم الدولي، أولى رحلات مصر للطيران الاستثنائية، العائدة من واشنطن، أمس الجمعة، علي متنها 290 مصريا وتم وضعهم في الحجر الصحي الاجباري، لقضاء مدة عزل 14 يوما الخاصة بفيروس كورونا في أحد الفنادق بمدينة مرسى علم، ضمن توصيات وزارة الصحة.

وتواصل الشركة الوطنية مصر للطيران، تسيير رحلات استثنائية إلى العديد من دول العالم، لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، وأيضا وزارة الصحة فيما يخص متابعات الإجراءات الوقائية المتبعة على الرحلات والركاب القادمين.