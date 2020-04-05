32 ألف كرتونة مواد غذائية من بنك الطعام للأكثر احتياجا بكفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، وصول 5 شاحنات مُحملة بـ32 ألف و18 كرتونة عائلية من المواد الغذائية الأساسية المتنوعة، والمقدمة من بنك الطعام المصري، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

ومن المقرر توزيع الكراتين على 282 جمعية أهلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تمهيدًا لتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن الجمعيات الأهلية لديها قاعدة بيانات مسجل عليها الأسر المستحقة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، مؤكدًا توزيع المواد الغذائية المقدمة من بنك الطعام عليهم كدعم غذائي نتيجة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، والتي أثّرت وبشكل مباشر علي الكثير من فئات المجتمع.