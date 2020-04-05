لا ينتقل عبر الهواء.. 10 مفاهيم خاطئة حول الإصابة بفيروس كورونا

مع التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، انتشرت معه العديد من الشائعات والمفاهيم المغلوطة حول الوقاية من الفيروس وطرق الإصابة به.

لذا تقوم منظمة الصحة العالمية بشكل دوري ومستمر بتصحيح هذه المفاهيم لدى المواطنين واستبدالها بالمعلومات الصحيحة حول كيفية تجنب العدوى، والتي نستعرضها على النحو التالي:

فيروس كورونا لا ينتقل عبر الهواء

لا يوجد دليل أن COVID19 ينتقل بالهواء، بل ينتشر عن طريق القطيرات والمخالطة، ويمكن منعه بنظافة اليد والجهاز التنفسي والمباعدة الاجتماعية، ويُمكن أن يصاب الشخص به إذا تواجد في حيز 1 متر من الشخص المصاب بالمرض، أو قام بملامسة سطح ملوث ولمس العين أو الأنف أو الفم قبل غسل يديه، ولحماية نفسك ابق على مسافة متر على الأقل من الآخرين وطهر الأسطح المستخدمة باستمرار، واحرص على تنظيف يديك دائمًا.

فيروس كورونا لا ينتقل عبر السلع المُصنَّعة في الصين أو أي بلد آخر

رغم أن الفيروس الجديد يمكنه البقاء فوق الأسطح لبضع ساعات أو حتى عدة أيام (حسب نوع السطح)، فمن غير المرجح بقاء الفيروس فوق سطحٍ ما بعد نقله وتغيُّر مكانه وتعرضه لظروف ودرجات حرارة مختلفة.

وإذا كنت تعتقد أنَّ السطح ملوثٌ، فنظِّفه بمُطهِّر، وبعد لمسه، نظِّف يديك بفركهما بمُطهِّر كحولي أو اغسلهما بالماء والصابون.

ارتداء قفازات مطاطية في الأماكن العامة غير فعَّال

المواظبة على غسل اليدين توفر حماية من الإصابة بمرض كوفيد-19 أكثر من ارتداء قفازات مطاطية، فقد تتلوث القفازات المطاطية بالفيروس الجديد في حال ملامسة أسطح ملوثة، وإذا لمست وجهك بعدها، فسينتقل الفيروس من القفازات إلى وجهك وستُصاب بالعدوى.

فيروس كورونا لا يموت في الحرارة المرتفعة

حيث انتشر الفيروس بالفعل في بلدان ذات مناخ حار ورطب، وفي بلدان أخرى ذات مناخ بارد وجاف.

ويجب اتباع الاحتياطات أينما تعيش ومهما كان المناخ، واظب على غسل اليدين، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس بمنديل أو ثني المرفق، وتخلَّص من المنديل في سلة المهملات واغسل يديك بعد ذلك على الفور.

تناول الثوم لا يقي من العدوى بفيروس كورونا

يعد الثوم طعامًا صحيًا، ويتميز باحتوائه على بعض الخصائص المضادة للميكروبات، ومع ذلك؛ لا توجد أي دليل قاطع على أنّ تناول الثوم يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

الغَرْغَرَة بغسول الفم لا تقي من العدوى بفيروس كورونا

لا يوجد أي دليل على أنّ استخدام غسول الفم يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

هناك بعض العلامات التجارية لغسول الفم قد تقضي على جراثيم معينة لبضع دقائق في اللُّعَاب الموجود بالفم، لكن لا يعني ذلك أنها تقي من العدوى بالفيروس.

غسل الأنف بمحلول ملحي لا يقِ من العدوى بفيروس كورونا

لا يوجد أي دليل على أنّ غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ولكن توجد بيّنات محدودة على أن غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي يساعد في الشفاء من الزكام بسرعة أكبر، ومع ذلك؛ لم يثبت أن غسل الأنف بانتظام يقي من الأمراض التنفسية.

زيت السمسم على البشرة لا يمنع دخول الفيروس إلى الجسم

لا يقضي زيت السمسم على فيروس كورونا المستجدـ فهناك بعض المطهرات الكيميائية التي تقتل الفيروس على الأسطح، وتشمل مطهرات تحتوي على مُبَيّضات/كلور، وغيرها من المذيبات، والإيْثَانُول بتركيز 75%، وحمض البيرُوكْسِي آسِتِيك، والكلُورُوفُورْم.

إلا أن تأثيرها على الفيروس ضعيف أو منعدم إذا وُضِعَت على البشرة أو أسفل الأنف مباشرة، بل من الخطر وضع هذه المواد الكيميائية على البشرة.

شرب الماء لا يقي من الإصابة بكورونا

من المهم شرب الماء للحفاظ على مستوى الرطوبة في الجسم، ما يحفظ الصحة العامة، ولكن لا يقي شرب الماء من العدوى بمرض كوفيد-19.

المشروبات الكحولية لا تقي من فيروس كورونا

تناول المشروبات الكحولية لا يساعد على الوقاية من العدوى أو الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".