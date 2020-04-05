وزير الإعلام: الحظر الكلي ضمن السيناريوهات المطروحة

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن الحظر الجزئي لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ترتب عليه مشاكل اقتصادية كبيرة للغاية، ولكن الأولوية هنا صحة المواطن التي تتحقق بالعزل الاجتماعي وترك مسافات بعيدة بين الشخص والأخر من أجل تجنب نقل العدوى.

وأضاف هيكل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، مع الإعلامية سهير جودة والإعلامية منى عبدالغني، أن الحظر الكلي يُعني أن الاقتصاد المصري يُصبح "صفر"، وهذا يٌشكل خطر كبير جدا، موضحا أن هذا السيناريو موجود ومطروح "بس لما الدنيا تفلت مننا، وإن شاء الله لا نلجأ إليه، إحنا الحمد لله ماشين بشكل كويس جدا".

وتابع : "إحنا بنطول أمد الاستمرار في المرحلة الثانية قدر المستطاع، عدد المصابين نقدر نستوعبه ونمشي معاه، إحنا لم نتخطى حاجز الـ1000 حالة إلا بعد 48 يوم، إحنا نجحنا نطول أمد استمرار المرحلة الثانية، وبنقارن نفسنا لدول ثانية، الخوف كله إن النهاردة نبقى ألفين بعده 4 آلاف، يتضاعف كل يوم أو يومين ده بقى نخاف منه".