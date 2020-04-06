شوقي: بعض طلاب أولى ثانوي أدوا الامتحانات عبر "البلاي ستيشن"

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أننا يجب أن نكون سعداء بالمحتوى الرقمي الضخم الذي تم إعداده منذ سنوات في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الفضل يرجع للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي آمن بالفكرة ودعمها منذ أواخر عام 2014.

وأشار شوقي إلى أن ما حدث اليوم هو حصاد سنوات، مشيرًا إلى أن طلاب الصف الأول الثانوي المسجلين 589 ألف طالب وأنهم كان لديهم امتحان تجريبي اليوم من المنزل عبر التابلت، لافتًا إلى أن 578 ألف طالب أدوا الامتحانات بنسبة تصل لـ98% وأن بعضهم دخل من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمول و"البلاي ستيشن"، لافتًا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمكنت من إجراء اختبارات لهذا العدد من الطلاب في وقت واحد.

وأوضح شوقي أن منصة أمازون أشادت بمصر وأنها أكثر دولة تسببت في حدوث سحابة على الإنترنت، وأن حركة السحابة على الإنترنت كانت من وزارة التربية التعليم التي تمتلك 4 منصات على منصة أمازون منهم بنك المعرفة والمكتبة الرقمية ومنصة الفصول الافتراضية، لافتًا إلى أن المكتبة الرقمية دخل عليها 7.3 مليون شخص في أول 4 ساعات، مشددًا على أن الطلاب المصريين لديهم رغبة في التعليم بدون اضطرار.

وأكد شوقي أن الوزارة أقامت فصولا افتراضية 650 ألف فصل افتراضي وأن المعلمين في بيوتهم يديرون الفصول وأن مليون طالب دخلوا لهذه الفصول وأن 17 مليون طالب في طريقهم للدخول لهذه الفصول الافتراضية.