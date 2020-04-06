فايز: الدولة تسخر كافة جهودها لخدمة العائدين من واشنطن

قال رامي فايز مالك فندق بمرسى علم، إنه بالرغم من وجود فئة فخورة بجواز السفر المصري، كان هناك قلة ناقمة على الأوضاع من خلال ترديد بعض الكلمات منها "أنتو مش جايين تحبسونا هنا، المفروض منبقاش في مكان زي ده، هنتحرك براحتنا"، لافتا إلى أن البعض كان يرفض ترك باسبوره في الاستقبال.

وأضاف فايز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدي البلد، أنه كان يوجد محاولة منهم لإثارة مشاكل وتم السيطرة عليها ومحاولة إختلاق مشاكل كثيرة مع أفراد الفندق حيث رفض البعض تسليم جواز سفره، ولكن في الأخير حاولنا امتصاص محاولة افتعال المشاكل وعدم التجاوب معهم.

وتابع، أنه تم توفير كافة الخدمات لاستقبال المصريين العائدين من واشنطن، فضلا عن وجود 290 راكب مصري محترم كان ينصاع لإرشادات أفراد الفندق، وتوفير شبكة إتصالات للأطفال الذين لديهم امتحانات، مؤكدا أن الدولة تسخر كافة الجهود لكل المتواجدين في مرسى علم.

وأكد، على أن فريدة عثمان بطلة العالم في السباحة، ومحمد سامي متواجدين في الفندق ويخضعوا للحجر الصحي