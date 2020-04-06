200 مليون دولار قيمة صادرات الإسماعيلية من المنتجات الزراعية في3 شهور

أعلن اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، أن إجمالي قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية التى تشمل الخضروات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية،خلال الثلاثة أشهر الماضية من أول يناير وحتى نهاية شهر مارس الماضى، قد بلغت 200 مليون دولار .

وقال الدكتور مهندس السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية إنه تم تصدير 191528800طن من المحاصيل للدول العربية والأجنبية، وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم تصدير خضروات طازجة ومجمدة قدرها 922 طن خلال تلك الفترة بنحو 1.5مليون دولار، فى حين بلغ ما تم تصديره من الفاكهة الطازجة والمجمدة، و قدرها 190648355طن بقيمة 147.6 مليون دولار، وبلغ قيمة ما تم تصديره من المحاصيل 50 مليون دولار .

وأضاف خليل أن أجمالي قيمة ما تم تصديره خلال شهر مارس الماضي بلغ 85.6 مليون دولار لكمية قدرها 191237226 طن، وشملت تلك الصادرات تصدير محاصيل من معجون الطماطم وفراولة مجمدة وخضروات مجمدة وملوخية خضراء وفول سوداني وباذنجان وبرتقال ومندرين وشرائح مانجو ورومان محلى وعصير ليمون وعصير فاكهة مشكل، وأوضح الدكتورمهندس فتحي محروس عبد الله رئيس تسويق الإدارة الزراعية مدير عام التسويق الخارجي بمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية أن من أهم وأبرز المنتجات الزراعية التى تم تصديرها خلال تلك الفترة البرتقال والمندرين ومحصول الفول السوداني، وقد تم تصدير تلك الأصناف إلى لبنان وليبيا وفلسطين وإيطاليا وتونس والصين والعراق واليمن.