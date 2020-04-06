للمذاكرة وإنجاز البحث.. جولة في المكتبة الرقمية

"تعليم رقمي".. هو التحدي الذي يواجه الوزارة والطلاب في ظل أزمة كورونا، ما يجعل الجهود تنصب لتسهيله وإتاحة المعلومات من خلاله، فتحوّل من رفاهية إلى أساس وأصبحت المكتبة الرقمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم واحدة من أهم المنصات التعليمية التي يلجأ لها الطلاب لإنجاز البحث الذي يعتمد عليه طلاب مراحل النقل لاجتياز الفصل الدراسي الثاني، والامتحانات التجريبية الجارية الآن.

وزير التعليم: الله يعطي المنحة داخل المحنة.. وضغط كورونا ساهم في إنجاز المنظومة الجديدة

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الله يعطي المنحة داخل المحنة، وربما جاء ضغط كورونا لإنجاز العمل في المنظومة التعليمية الجديدة، مشيرا إلى أنّ المكتبة الرقمية دخل عليها 50 مليون شخص في أقل من أسبوعين، بحسب مداخلة مع برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "cbc".

جولة في المكتبة الرقمية

الموقع الإلكتروني الذي يعتمد على الجرافيك في معظمه بتصميم بسيط ويرتبط بالمناهج المصري من الابتدائي وحتى الثانوي في كل المواد، يعتمد على التنظيم في تقديم المادة أكثر من الإبهار لتهدأ الرحلة من الضغط على كلمة "ذاكر التي توجد في النافذة الأولى".

وبالضغط على "ذاكر الآن" تفتح نافذ تحوي كل المواد، مع إمكانية تغيير اللغة من العربية للإنجليزية، وبالتالي تظهر جميع المواد أمام الطالب.

ومع الضغط على أي من المواد التي تستعرضها الصفحة:

ويستعرض الموقع الإلكتروني الدروس كافة، ويضع على يمين الشاشة مجالا لتحديد السنة الدراسية للدخول ودراية المقرر.

مصادر متخصصة ومعلومات إضافية

لا تكتفي المكتبة الرقمية بتقديم المناهج للطلاب، إنما تقدم مصادر ومعلومات إضافية من مراجع عالمية، كما تحتوي أفلاما ومقالات وتجارب عملية لكل المواد لـ12 سنة دراسية.

وللدخول إلى المكتبة الرقمية اضغط على الرابط التالي https://study.ekb.eg/