البيئة تناقش أداء شركات الفحم الحجري والبترولي بـ"فيديو كونفرانس"

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، لمناقشة عدد من الملفات البيئية المهمة، وذلك لأول مرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في ضوء قرارات مجلس الوزراء الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حضر الاجتماع، الدكتورة إيناس أبوطالب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة وأعضاء المجلس من الجهات المعنية الأخرى.

وأكدت وزيرة البيئة أنّ الاجتماع ناقش توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي للشركات المتداولة والمستخدمة للفحم الحجري والبترولي، ومناقشة الاستفادة من المخلفات البلدية ضمن مزيج الطاقة بمصانع الأسمنت، في ضوء رؤية مصر لعام 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت فؤاد أنّه سيتم إعداد دراسة بيئية توضح موقف استخدام الفحم الفترة السابقة، وما هي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة البيئة للحد من انبعاثات الكربون.

وانتهى الاجتماع بالموافقة على تجديد التصريحات للشركات المتوافقة من الناحية البيئيةز