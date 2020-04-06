"شبكات الإسماعيلية" تعلن الأماكن التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها

أعلن المهندس السيد إسماعيل محمد رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية، عن المناطق التي سيجرى فصل التيار الكهربائي عنها لأغراض الصيانة خلال الشهر الحالي، بحي أول الإسماعيلية، شارع طارق بن زايد ومجمع الصناعات الخفيفة ومنطقة بنك ناصر ومنطقة مساكن الإرسال، ومنطقة سنترال عرابي، وأبراج الشرطة، ومنطقة شارع محمد علي، والمنطقة الصناعية، وخلف شارع السلطان، ومنطقة البلاح، ومساكن هيئة قناة السويس، ومديرية أمن الإسماعيلية، ومنطقة شارع الكرنك، وشارع شيف، وخدمة لوحة الوابور، ولوحة الفرسان ولوحة الوابور الدائري ولوحة الصناعات وموزع خلف لوحة الفرسان ومحطة رادار الهيئة.

وأَضاف رئيس قطاع شبكات كهرباء الإسماعيلية، أنه سيجرى فصل الكهرباء بحي ثاني، ببرج الفردي وبرج صبحي عبدالرازق، وشارع رضا وبرج المرور، وشارع شبين الكوم، والمنطقة المحيطة، ومنطقة مدرسة السلام شارع المستشفى بعد العشريني، وميدان المطافئ بعرايشية مصر ومدرسة الصنايع بنات، والمنطقة المحيطة وبرج محمد حسان وشارع العشريني ومنطقة فايز سلامة وبرج طلال شارع العشريني، ونادي السلام والمنطقة المحيطة وبرج طيبة شارع الغابة، وشارع الدقهلية والمنطقة المحيطة بحي السلام ومدرسة الصنايع إبراهيم عثمان شارع المدارس، والمنطقة المحيطة وبرج خالد الجعفري والمنطقة المحيطة وشارع هدى شعراوي وبرج جمال منتصر وموقف الفردوس والمنطقة المحيطة، ومنطقة مدرسة المكفوفين والطريق الدائري حي السلام، وبرج مراد لبيب شارع شبين ومنطقة الخير والبركة خلف شارع شبين الكوم ومنطقة منتصر فراج، وشارع شل الشهداء والمنطقة المحيطة وسوق بورسعيد والمنطقة المحيطة وبرج شاهيناز عرايشية مصر، وبرج محمد صالح منطقة الجمعية الصناعية شارع المستشفى حي السلام ومنطقة المخبز الآلي شارع البحري والمنطقة المحيطة وموقف الفردوس، والمنطقة المحيطة ومساكن هيئة قناة السويس أرض المشتل طريق بورسعيد وبرج محمد عبدالهادي، وبرج ورثة زينب شارع المستشفى وبرج مختار شارع طنطا وبرج ورثة عبدالبادي وشارع عمر المختار البلابسة والمنطقة المحيطة ومنطقة مركز شباب العبور وشارع الثلاثيني ومنطقة درغام البلابسة.

و بحي ثالث والشيخ زايد، يجر فصل الكهرباء في أرض الجمعيات وأبراج القضاة والقماش وبجوار بنزينة الخامسة وجامع عثمان ونادي الفروسية وبرج الشروق وأمام الشباب والرياضة ومساكن الكوكاكولا وبجوار جامع عمر بن الخطاب ومدرسة الإسراء ونادي الفروسية وأرض الجمعيات ومساكن عثماثون والمساكن الجاهزة، وبجوار القومسيون الطبي وبجوار نادي القناة وأرض الجمعيات وبجوار أبراج الفردوس، وبجوار إبراهيم سلامة وخلف المرور وأرض الجمعيات ومساكن الحرفي وأمام مدرسة الإسماعيلية الثانوية بنين وعمارات الدخان وبرج فيصل.