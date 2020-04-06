توزيع سلع غذائية و2000 كيلو لحوم على قريتي الحجر الصحي ببني مزار

تابع اليوم، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، الاستعدادات الخاصة بتقديم عدد من المساعدات، وتجهيز 2000 كيلو لحوم، مقدمة من جمعية الأورمان، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، بقريتي العزل الصحي "القيس وأبوجرج" في مركز بني مزار، ضمن إجراءات منع انتشار فيروس كورونا.

وقال "القاضي"، إن المحافظة مستمرة في توفير كافة سبل الدعم للقرى الأكثر احتياجا، مؤكدا أن الاهتمام بالمواطنين الأولي بالرعاية وتوفير كافة احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية من أولويات العمل، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، لتقديم الدعم والمساندة للمواطنين وخاصه في مثل هذه الظروف الطارئة للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

وأشاد المحافظ بالدور الإيجابي لمؤسسات المجتمع المدني ودورها الداعم لمساند وخدمة المواطن على أرض المحافظة، في إطار تحقيق الشراكة الكاملة بين الجهة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، لتقديم كافة أشكال الدعم للأسر الفقيرة والأولي بالرعاية.

ومن المقرر أن يوزع فرع المجلس القومي للمرأة 150 شنطة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بعدد من القرى.ووزعت المحافظة في وقت سابق 1000 كرتونة من المواد الغذائية كمساعدات عينية، لجميع الأسر التي تم وضعها تحت الحجر الصحي المنزلي بقريتي القيس وأبوجرج بمركز بني مزار.

أكد المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لتلبية احتياجات المواطنين، مناشدا، جميع المواطنين بالإلتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.