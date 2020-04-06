المترو: لم نسجل أي حالات مشتبه في إصابتها بكورونا بين العاملين أو الركاب

أعلن المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي زحام داخل المحطات وعربات القطارات، مشيراً إلى أن الشركة دفعت بقطارات إضافية للحد من ظاهرة الزحام على أرصفة المحطات، والتكدسات داخل عربات القطارات، موضحاً أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها منذ صباح اليوم الإثنين.

وأضاف الفضالي، ل"الوطن"، أن عمليات تطهير وتعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر مستمرة، مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أعطال تؤثر على حركة التشغيل، لافتاً إلى أن جميع القطارات يتم تعقيمها قبل انطلاق ساعات التشغيل، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار، إلى أن الشركة لم تسجل أي حالات مشتبه بإصاباتها بكورونا سواء العاملين أو الركاب، قائلاً: " نعقم القطارات والمحطات على أكمل وجه ممكن"، منوها على أن الشركة ملتزمة تماما بقرار حظر التجوال في البلاد لمواجهة كورونا، وذلك من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، وأن جميع القطارات يتم توقفها اعتبارا من بدء ساعات الحظر.