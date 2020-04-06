أهالي العبيدية بدمياط يتحدون كورونا بشنط الخير للفئات الأكثر تضررا

دشن 20 شابًا من قرية العبيدية بمركز فارسكور بمحافظة دمياط، مبادرة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وتقوم المبادرة على جمع التبرعات المادية، والسلع الأساسية من أرز وعدس ومكرونة، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر المتضررة دون تفرقة بين عمالة غير منتظمة أو أيتام أو أرامل أو مطلقات، وذلك تحت شعار مبادرة "تحدي الخير لأهالي وشباب العبيدية".

وقال سامح شريف أحد الشباب المشاركين في المبادرة لـ"الوطن"، نستهدف العمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات والأيتام وكافة الفئات المتضررة، سواء كانوا صناع أثاث أو قهوجية أوسائقين أو فلاحين، حيث نستهدف توزيع 1000 شنطة على 1000 أسرة، مشيرًا إلى توزيع 400 شنطة، وجاري تجهيز الدفعات الأخرى لتوزيعها.

ووفقًا لـ"شريف"، تحتوي الشنطة على 13 صنفًا، تشمل2 كيلو أرز ،و2 كيلو بطاطس، وكيلو سكر، وزجاجة زيت، و1.5 كيلو بصل، وباكو شاي ثمن كيلو، ونصف كيلو عدس، ونصف كيلو لحمة، ومستلزمات أخرى تكفى احتياجات الأسرة لمدة أسبوع، موضحًا أن الكمية تزيد حسب عدد أفراد الأسرة.

وأكد أن أفراد المبادرة تمكنوا من جمع تبرعات من أهالي القرية بنحو 30 ألف جنيه في أسبوع، موضحًا أن أصغر متبرعة لم يتجاوز عمرها 6 سنوات تبرعت بـ4 جنيهات.

وطالب "شريف" رجال الأعمال بالمساهمة في المبادرة بالتبرعات العينية أو المادية، لمساعدة الأسر المتضررة، كما طالب التجار بخفض أسعار السلع، وكذلك أصحاب الأملاك بوقف تحصيل الإيجارات لمدة شهر، مراعاة للظروف الراهنة.