الإسكان: العمال ثروة.. ونعقم مواقع المشروعات القومية بشكل دوري

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم الإسكان والمرافق، إن كل المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان يتم تعقيمها منذ ظهور فيروس كورونا بالعالم، موضحا أن أجهزة المدن الجديدة ومواقع الإنشاءات للمشروعات القومية والطرق والمرافق.

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن مدينة العلمين تم تعقيمها اليوم بعربات معقمة بها مواد كيماوية ومطهرة، وتم التحرك على جميع المواقع ومواقع سكن العاملين وتعقيم الأدوات والخامات ودورات المياه.

واستكمل خطاب أنه تم تنظيم حملة للتوعية بطرق الأمن والسلامة، وطرق العدوى والإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن التعقيم يتم يومي الجمعة والسبت خصوصا مع قلة عدد العمالة وبشكل دوري، مؤكدا على أن العمالة في المشروعات القومية ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.

وشدد خطاب أنه يتم الكشف بشكل دوري على العاملين وقياس درجات الحرارة لديهم يوميا، وجار التنسيق لعمل مستشفيات ميدانية في مواقع الإنشاءات التي بها عدد عمالة، للتعامل مع أي حالات اشتباه في المواقع الإنشائية.

وأوضح خطاب أن عمالة المشروعات القومية كانوا يشعرون بالهلع والفزع ولكن مع حملات التوعية أصبح العمال يشعرون بالأمان، شارحا أن العمالة تم تنسيق أتوبيسات لنقل العمالة أثناء فترات حظر التجوال وتوفير للبعض أماكن للسكن.