في قرعة علنية.. "الأطباء" تختار 100 من أعضائها للاستفادة بقرض الطبيب

أجرت نقابة الأطباء، اليوم، القرعة العلنية، لاختيار 100 طبيب للاستفادة من "قرض الطبيب".

وأوضحت النقابة أن الأطباء الفائزين في القرعة عليهم سرعه التوجه إلى قسم القروض بالنقابة العامة، لبدء إجراءات الحصول على القرض اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 12 أبريل حتى الخميس 23 من نفس الشهر، وذلك من الساعه التاسعة صباحًا، وحتى الثانية بعد الظهر، مشيرة إلى أنه في حال عدم التقدم حتى ذلك التاريخ سيتم الاختيار من بين الأطباء الاحتياطيين بأولوية الترتيب.

يُذكر أن النقابة العامة للأطباء سبق وأن أعلنت عن قرض حسن "بدون فوائد" قيمته 50 ألف جنيه لـ100 طبيب أو طبيبة شابة، على أن يسدد القرض على 38 شهرًا، ويتم اختيارهم بالقرعة العلنية من بين الأطباء المنطبق عليهم الشروط.