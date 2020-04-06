إزالة 96 حالة تعد على محور الطوارئ بالقليوبية

قاد عبد الحميد الهجان محافط القليوبية اليوم حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بحرم محور الطوارئ الجديد بمنطقة الجبل الأصفر بحي الكويتي بالخانكة، حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ومركز شرطة الخانكة.

وتمت إزالة 96 حالة بمساحة 14800م2 ما بين مسلحات خرسانية ومبان بالطوب الأبيض وأسوار وجراجات ومخازن وهناجر كلها بنيت بالمخالفة وبدون ترخيص وعلى الأرض الزراعية.

وشدد المحافظ على ضروة استكمال أعمال الحملة، وإزالة جميع التعديات على جانبي محور ترعة الطوارئ، وتنفيذ القانون بكل حزم ضد المخالفين، وعدم التهاون في حق الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وتغريم المخالفين وفرض أقصى العقوبات التي تصل إلى الغرمات والحبس.

وأوضح المحافظ أن حملات إزالة التعديات تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضى أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أى تعديات عليها للحفاظ على مقدرات الوطن والأجيال القادمة.

وشارك بالحملة كل من رئيس مدينة الخانكة ورئيسة الوحدة المحلية بالجبل الأصفر ومأمور مركز شرطة الخانكة وقوة أمنية من مديرية أمن القليوبية.