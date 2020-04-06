روسيا اليوم: وفاة مواطن مصري بكورونا في نيويورك

قال نشأت زنفل أحد أعضاء الجالية المصرية في نيويورك، إن أحد المواطنين المصريين ويدعى أنطون سمعان توفي نتيجة إصابته بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح زنفل أن المواطن المصري الذي توفي بالوباء، كان يعمل في مجال المقاولات ومهاجرا منذ مدة طويلة ويعيش بمفرده.

وأشار زنفل، إلى أن لديه أولادا لكنهم يعيشون في مناطق متفرقة من أمريكا، وأن إصابته بكورونا المستجد جاءت بعد جلوسه في أحد المقاهي، وكان يرغب بشدة في الفترة الأخيرة في زيارة مصر لكن القدر لم يمهله.