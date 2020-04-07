واشنطن تدرج "الحركة الإمبراطورية الروسية" في قائمة التنظيمات الإرهابية

أعلن منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية، ناثان سيلس، أن بلاده أضافت "الحركة الإمبراطورية الروسية" إلى قائمة الجماعات الإرهابية.

وقال سيلس في تصريح صحفي اليوم: "الولايات المتحدة أدرجت الحركة الإمبراطورية الروسية، المعروفة أيضا باسم "ريد"، إلى قائمة المنظمات الإرهابية"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف المسؤول الأمريكي: "أنه جرى كذلك إدراج قادة هذه الحركة، ستانيسلاف فوروبيوف ودينيس جارييف ونيكولاي تروشالوف، في قائمة العقوبات الأمريكية".

"سيلس" خطوة وزارة الخارجية الأمريكية غير مسبوقة

وأشار سيلس إلى أن خطوة وزارة الخارجية الأمريكية هذه كانت "غير مسبوقة"، إذ إنه للمرة الأولى تتم إضافة مجموعة عنصرية أجنبية إلى قائمة الإرهابيين لترويجها أيديولوجية "تفوق العرق الأبيض".

وأكد منسق مكافحة الإرهاب، أن مجموعة "ريد" هي جماعة إرهابية توفر تدريباً شبه عسكري للنازيين الجدد والمدافعين عن "التفوق الأبيض " وتلعب دوراً هاماً في حث الأوروبيين والأمريكيين ذوي التفكير المماثل على التوحد ضد أعداء مفترضين".

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن المجموعة لديها معسكران للتدريب في مدينة سانت بطرسبورج الروسية، وتابع قائلا:"إن أيادي أفراد هذه المجموعة ملطخة بدماء أبرياء"، موضحا أن مواطنين من السويد تدربا في معسكر لحركة "ريد" الروسية في عام 2016، قاما بتنفيذ هجمات إرهابية في السويد ضد مهاجرين وتم القبض عليهما وتجري محاكمتهما أمام محكمة سويدية.

وأكد سيلس، أن الولايات المتحدة ستضيف إلى قائمة الإرهابيين كل الجماعات، التي تهدد مصالحها ومصالح حلفائها.