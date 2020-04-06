سياسي سعودي لـ"الوطن": نتخذ أي إجراء لحماية المواطن من كورونا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، منع التجول على مدار 24 ساعة في محافظات جدة والطائف والقطيف والخبر والرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز العربية".

في هذا السياق، قال المحلل السياسي السعودي محمد بن عبدالله آل زلفة، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن قرار تقييد الحركة في عدد من محافظات المملكة وغيرها من الإجراءات الوقاية ضد الفيروس ليس بالضرورة تعبيرا عن أن الوضع خطير، ولكنها إجراءات استباقية حرصا على حياة المواطن السعودي.

وأضاف عضو مجلس الشورى السعودي السابق، أن السلطات في المملكة منذ البداية كانت تتعامل مع الفيروس على أكثر من مستوى، على مستوى الوقاية، وعلى مستوى الشفافية في نقل المعلومات حول الحالات المصابة، وكانت لديها الشجاعة في اتخاذ ما يلزم من إحراءات للوقاية من الفيروس.

وأوضح السياسي السعودي أن السلطات، أكدت حرصها على اتخاذ كافة الإحراءات التي من شأنها حماية المواطن السعودي والحفاظ على حياته، وفي نفس الوقت بما لا يجعله يشعر بالتضييق أو أن يكون هناك صعوبات في الحياة اليومية، مضيفا: "وأعتقد أن هناك تفهم من المواطن السعودي لتلك الإجراءات وخصوصا أن "الرياض" ليست وحدها التي تقدم على إجراءات كهذه.

وأكدت الداخلية السعودية، أنه سيجري السماح للسكان بالخروج لقضاء احتياجاتهم الضرورية فقط داخل الحي السكني الذي يقيمون فيه ومنع ممارسة العمل في أي أنشطة تجارية باستئثناء بعض المرافق الحيوية من بينها المرافق الصحية والصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية.