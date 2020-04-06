العناني: عقوبات صارمة لكل من سرح عمالة بقطاع السياحة غدا

قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تحرص كل يوم الساعة 7 مساء، على عمل زيارة افتراضية لأثر جديد على السوشال ميديا، معلقا: "علشان نفرج الأجانب والمصريين الملتزمين بالحجر الصحي على الآثار المصرية".

وأوضح العناني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن هم الدولة الآن الوقوف بجانب العمالة خصوصا وأن 98% من السياحة قطاع خاص.

وشدد العناني: "لن نسمح حد يقرب من العمالة، وستكون هناك عقوبات على منشئات بدأت تسرح عمالة ومن بكرة قرارت عقابية صارمة لكل من سرح عمالة، وجاتلي محاضر يتم مراجعتها اليوم، وسيكون في عقوبات للتسريح فقط ولكن تخفيض المرتبات مقبول، اللي هيحترم التعاقدات هنحترمه".