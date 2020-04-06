بعد واقعة الدفن.. حملة مكبرة لتطهير وتعقيم قرية السوالم بدمياط

شنت محافظة دمياط، حملة لتطهير وتعقيم قرية السوالم التابعة لمركز كفر سعد، وذلك على خلفية واقعة دفن أحد ضحايا فيروس كورونا دون اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وخلال الحملة، دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارة حمولة 2000 لترًا، إضافة إلى استخدام تانك مياه حمولة 2000 لترًا أخرى، وموتورين رش حمولة 600 لترًا، حيث تم تنفيذ أعمال التطهير كاملة لكافة الشوارع بالقرية وفقًا للمعايير الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إقالة كل من مدير مستشفى صدر دمياط، ونائب ووكيل المستشفى، نظرًا لتقصيرهم وإهمالهم المتكرر في التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وإحالة جميع المخالفات إلى إدارة الشؤون القانونية للتحقيق.

يأتي ذلك على خلفية واقعة قرية السوالم، والتي تقدم النائب أبو المعاطي مصطفى بطلب لفحص كل المخالطين لحالة المتوفي بفيروس كورونا، بعدما أكّد أهالي القرية عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية في تغسيل ودفن جثمان المتوفي، بل تم دفنه بطريقة اعتيادية تخالف الإجراءات المتبعة في دفن جثامين وفيات كورونا.