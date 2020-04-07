مديرة بنك دم الزيتون تناشد المواطنين بالتبرع في مستشفيات الحكومة

ناشدت الدكتورة جيهان يوسف مديرة بنك الدم بمستشفى الزيتون المواطنين للتبرع بالدم في بنوك الدم الحكومية.

وشددت يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائي "dmc"، على أن بنوك الدم تخضع للتعقيم باستمرار وأن جميع الأدوات المستخدمة أثناء عملية نقل الدم تٌستخدم لمرة واحدة، مؤكدة أن بنوك الدم تتبع إجراءات الوقاية من العدوى بشكل كامل.

ونصحت يوسف المواطنين بالتبرع في بنوك الدم في المسستشفيات الحكومية والجامعية مؤكدة أن الدولة تدعم كيس الدم بـ400 جنيه وتمنحه للمرضى الموجودين في المستشفيات مجانا.

وأكدت يوسف أن من يتبرع بالدم يخضع لكشف طبي قبل التبرع وقياس درجة الحرارة ومعرفة التاريخ الصحي للمتبرع علاوة على حصوله على نتيجة تحليل الدم المجاني.