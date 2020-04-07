"صحة السويس": سلبية تحاليل نجلي أول حالة مصابة بكورونا في المحافظة

تسلمت مديرية الصحة بمحافظة السويس اليوم، نتائج تحاليل نجلي أول سيدة مصابة بكورونا في المحافظة، وأكدت النتائج سلبية عيناتهما، ومنهما نتيجة نجلها المصاب بمرض السرطان والذي كانت تذهب معه للعلاج بمعهد الأورام في القاهرة.

كما أكدت نتائج التحاليل، سلبية تحاليل سائق سيارة كان قام بالسفر مع السيدة ونجلها إلى معهد الأورام بالقاهرة. وكان الطب الوقائي بمديرية الصحة بالسويس، أعلن أمس ظهور أول حالة إيجابية لمرض كورونا المستجد COVID-19 داخل المحافظة لسيدة في العقد الخامس من عمرها من أهل المحافظة، كانت تتردد على المعهد القومي للأورام بغرض علاج نجلها.

وأكد الطب الوقائي في بيانه، تم نقل الحالة بسيارة إسعاف مجهزة ومخصصة لهذا الغرض لمستشفى العزل بأبو خليفة في الإسماعيلية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة العدوى.

وأكد البيان، أن فريق من إدارة مكافحة الأمراض المعدية و إدارة الوبائيات والترصد والمراقبين الصحيين هرعوا لعمل التقصيات اللازمة وعزل المخالطين للحالة والتعامل السليم مع المخالطين طبقا لبروتوكولات وزارة الصحة.

وقال مصدر بمديرية الصحة، إن السيدة عادت من معهد الأورام الخميس الماضي، وبعد عودتها ذهبت إلى مستشفى حميات السويس، وتم عزلها حتي ظهرت نتائج التحاليل.