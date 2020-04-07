وزير الإعلام: 90% من مصابي كورونا لا يحتاجون للعناية المركزة

قال أسامة هيكل وزير الإعلام، إن الدولة المصرية لن تحتاج لكل ما تمّ عرضه اليوم واستعراضه من قبل القوات المسلحة المصرية واستعداداها لمواجهة أزمة فيروس كورونا، موضحًا "إن شاء الله مش هنحتاج ده كله، لأنه نسبنا بنتابعها كل يوم من اللجنة الوزارية للأزمة والحكومة"، كاشفًا أنَّ أكثر من 90% من إصابات كورونا لا تحتاج العناية المركزة في حال تفشي المرض.

وأضاف هيكل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "صدى البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد" أنه تقرر اليوم أن المدن الجامعية بحوالي 7 جامعات يتمّ تجهيزها لاستقبال الحالات الطبيعية بين المصابين ممن لا يحتاجون العناية المركزة؛ تحت إشراف طبي وتغذية طبية طوال فترة العلاج، وذلك لكي يتم إخلاء المستشفيات للمصابين بالأمراض الأخرى غير كورونا، متابعا أن الفترة الماضية الدولة جندت إمكانياتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا في حال التفشي.

وتابع هيكل، أن "عرض اليوم للقوات المسلحة يخبرنا أن الجيش في ظهر الدولة حال تفشي فيروس كورونا بالمستشفيات الميدانية وعربات الإسعاف وطائرات الإسعاف".