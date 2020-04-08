المركزي: تراجع الاحتياطي الأجنبي بـ5.4 مليار دولار في مارس الماضي

سجل الاحتياطي من النقدي الأجنبي تراجعا بقيمة بلغت نحو 5.4 مليار دولار، بعد سلسلة من الارتفاعات على مدار سنوات ما بعد تحرير سعر الصرف.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، إن الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي استوعبت صدمة الأسواق الدولية وحققت 40 مليار دولار نهاية مارس 2020.

وأكد المركزي، في بيانه، أن التزامه بدوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا فقد استخدم خلال شهر مارس 2020 حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية.

وقال المركزي إنه رغم التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإن هذا الاحتياطي قادر علي تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 أشهر فقط.